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06.02.2017
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  歌曲排行榜
本周上周
1 (4) 羽毛鱗刺 Dear Jane
2 (14) 在這家 糖妹
3 (6) 一刻戀上 C AllStar
4 (16) 難得一遇 林奕匡
5 (9) 靈魂獨舞 符致逸
6 (-) 你你你引致我震盪 林海峰
7 (20) 排名不分先後左右忠奸(係人定係鬼) 達明一派
8 (10) 山河故人 RubberBand
9 (-) 終於我們(One Step Closer) 周柏豪 Featuring : 岑寧兒
10 (15) 負攝石 Robynn & Kendy
11 (13) 抱緊處理 杜德偉
12 (18) 不趕時間 陳詠謙
13 (7) 驗傷 衛蘭
14 (-) 幾個十年 太極
15 (11) 最好時光 容祖兒
16 (19) 靈魂道 許志安
17 (8) Lovesick Dear John
18 (17) 從不信自己 鍾舒漫
19 (-) 春節大禁忌 ToNick
20 (5) 不藥而癒 鄧小巧
  歌曲排行榜
本周上周
1 (8) One Fine Day Sting
2 (6) City Of Stars Ryan Gosling & Emma Stone
3 (5) Moon Song Alexandros
4 (3) Pure Phoon
5 (2) Shape Of You Ed Sheeran
6 (7) Swear You Me At Six
7 (9) On Hold The XX
8 (-) Goodbye 2NE1
9 (10) I Don't Wanna Live Forever Zayn Malik & Taylor Swift
10 (4) All We Know The Chainsmokers Feat. Phoebe Ryan
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