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26.01.2017
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  歌曲排行榜
本周上周
1 (17) 賣空氣的人 盧凱彤
2 (8) Like a Gun獵 王嘉儀
3 (4) 凡人對抗命運 鐵樹蘭
4 (9) 山河故人 RubberBand
5 (-) 靈魂獨舞 符致逸
6 (5) 有生一天 周柏豪
7 (3) 羽毛鱗刺 Dear Jane
8 (16) 不藥而癒 鄧小巧
9 (11) 幸福止痛 側田
10 (1) 靈魂道 許志安
11 (15) 愈愛愈美麗 張智霖
12 (12) 驗傷 衛蘭
13 (-) 最好時光 容祖兒
14 (7) 我錯 J.Arie
15 (-) 抱緊處理 杜德偉
16 (-) 在這家 糖妹
17 (18) Lovesick Dear John
18 (-) 天變地變情不變 Gin Lee
19 (10) 讓我留在你身邊 陳奕迅
20 (6) 你望我望 My Little Airport
  歌曲排行榜
本周上周
1 (2) Love On The Weekend John Mayer
2 (-) City Of Stars Ryan Gosling & Emma Stone
3 (3) Love Me Now John Legend
4 (9) I Don't Wanna Live Forever Zayn Malik & Taylor Swift
5 (-) Shape Of You Ed Sheeran
6 (1) Last Dance Big Bang
7 (-) Pure Phoon
8 (6) Blow Your Mind Dua Lipa
9 (-) Swear You Me At Six
10 (10) High Tension AKB48
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