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10.01.2017
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  歌曲排行榜
本周上周
1 (8) 還要去過生活 方皓玟
2 (10) 瘋人不癲 張美儀
3 (5) 羽毛鱗刺 Dear Jane
4 (3) 風起了 張敬軒
5 (-) 靈魂道 許志安
6 (12) 賣空氣的人 盧凱彤
7 (1) 飛天 RubberBand
8 (9) 演員 吳業坤
9 (4) 你望我望 My Little Airport
10 (11) 讓我留在你身邊 陳奕迅
11 (6) 第一百個我 容祖兒
12 (15) 幸福止痛 側田
13 (-) 沒有你,我什麼都不是 陳柏宇
14 (14) 我錯 J.Arie
15 (7) Like a Gun獵 王嘉儀
16 (19) 愈愛愈美麗 張智霖
17 (2) 大人的科學 周國賢
18 (-) 有生一天 周柏豪
19 (-) Lovesick Dear John
20 (16) 停止繁殖 林奕匡
  歌曲排行榜
本周上周
1 (6) Conspiracy Charlie Lim
2 (7) Last Dance Big Bang
3 (4) Love On The Weekend John Mayer
4 (10) Love Me Now John Legend
5 (-) I Don't Wanna Live Forever Zayn Malik & Taylor Swift
6 (-) High Tension AKB48
7 (9) Slave Of Love Vickeblanka
8 (2) The One Moment OK GO
9 (5) Blow Your Mind Dua Lipa
10 (-) Bad Year San E
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