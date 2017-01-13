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16.01.2017
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  歌曲排行榜
本周上周
1 (5) 靈魂道 許志安
2 (4) 風起了 張敬軒
3 (3) 羽毛鱗刺 Dear Jane
4 (-) 凡人對抗命運 鐵樹蘭
5 (18) 有生一天 周柏豪
6 (9) 你望我望 My Little Airport
7 (14) 我錯 J.Arie
8 (15) Like a Gun獵 王嘉儀
9 (-) 山河故人 RubberBand
10 (10) 讓我留在你身邊 陳奕迅
11 (12) 幸福止痛 側田
12 (-) 驗傷 衛蘭
13 (8) 演員 吳業坤
14 (-) 應該拍下照片 林一峰
15 (16) 愈愛愈美麗 張智霖
16 (-) 不藥而癒 鄧小巧
17 (6) 賣空氣的人 盧凱彤
18 (19) Lovesick Dear John
19 (2) 瘋人不癲 張美儀
20 (1) 還要去過生活 方皓玟
  歌曲排行榜
本周上周
1 (2) Last Dance Big Bang
2 (3) Love On The Weekend John Mayer
3 (4) Love Me Now John Legend
4 (7) Slave Of Love Vickeblanka
5 (8) The One Moment OK GO
6 (9) Blow Your Mind Dua Lipa
7 (1) Conspiracy Charlie Lim
8 (10) Bad Year San E
9 (5) I Don't Wanna Live Forever Zayn Malik & Taylor Swift
10 (6) High Tension AKB48
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