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30.01.2017
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  歌曲排行榜
本周上周
1 (9) 幸福止痛 側田
2 (3) 凡人對抗命運 鐵樹蘭
3 (6) 有生一天 周柏豪
4 (7) 羽毛鱗刺 Dear Jane
5 (8) 不藥而癒 鄧小巧
6 (-) 一刻戀上 C AllStar
7 (12) 驗傷 衛蘭
8 (17) Lovesick Dear John
9 (5) 靈魂獨舞 符致逸
10 (4) 山河故人 RubberBand
11 (13) 最好時光 容祖兒
12 (11) 愈愛愈美麗 張智霖
13 (15) 抱緊處理 杜德偉
14 (16) 在這家 糖妹
15 (-) 負攝石 Robynn & Kendy
16 (-) 難得一遇 林奕匡
17 (-) 從不信自己 鍾舒漫
18 (-) 不趕時間 陳詠謙
19 (10) 靈魂道 許志安
20 (-) 排名不分先後左右忠奸(係人定係鬼) 達明一派
  歌曲排行榜
本周上周
1 (-) Girlfriend Big Bang
2 (5) Shape Of You Ed Sheeran
3 (7) Pure Phoon
4 (-) All We Know The Chainsmokers Feat. Phoebe Ryan
5 (-) Moon Song Alexandros
6 (2) City Of Stars Ryan Gosling & Emma Stone
7 (9) Swear You Me At Six
8 (-) One Fine Day Sting
9 (-) On Hold The XX
10 (4) I Don't Wanna Live Forever Zayn Malik & Taylor Swift
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