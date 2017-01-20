高清881
高清903
am864
infomation
22.01.2017
本地及兩岸
國際
財經
體育
立法會道一號
交通消息
新聞專題
財經主頁
陸叔股評
網搜熱話
互動專題
事‧咁的
登記
登入
登入名稱:
密 碼:
忘記密碼
節目區
新聲上載
聲音專欄
節目主持
節目表
網上直播
節目重溫
Apps
更多>>
健吾：網上軟性政治宣傳
20.01.2017
健吾
《人民大道中午點評‧健吾》
潘小濤：斯里蘭卡的反華示…
20.01.2017
潘小濤
《萬佛朝中》
陶傑：CNN記者考挑戰杜林…
20.01.2017
陶傑
《評天下‧陶傑》
陶傑：中國人奴性
20.01.2017
陶傑
《陶言無忌》
903 專業推介
903豁達推介
2017 年第 03 周
2017 年第 02 周
2017 年第 01 周
歌曲排行榜
903 專業推介
本周
上周
1
(17)
賣空氣的人
盧凱彤
2
(8)
Like a Gun獵
王嘉儀
3
(4)
凡人對抗命運
鐵樹蘭
4
(9)
山河故人
RubberBand
5
(-)
靈魂獨舞
符致逸
6
(5)
有生一天
周柏豪
7
(3)
羽毛鱗刺
Dear Jane
8
(16)
不藥而癒
鄧小巧
9
(11)
幸福止痛
側田
10
(1)
靈魂道
許志安
11
(15)
愈愛愈美麗
張智霖
12
(12)
驗傷
衛蘭
13
(-)
最好時光
容祖兒
14
(7)
我錯
J.Arie
15
(-)
抱緊處理
杜德偉
16
(-)
在這家
糖妹
17
(18)
Lovesick
Dear John
18
(-)
天變地變情不變
Gin Lee
19
(10)
讓我留在你身邊
陳奕迅
20
(6)
你望我望
My Little Airport
2017 年第 03 周
2017 年第 02 周
2017 年第 01 周
歌曲排行榜
903 豁達推介
本周
上周
1
(2)
Love On The Weekend
John Mayer
2
(-)
City Of Stars
Ryan Gosling & Emma Stone
3
(3)
Love Me Now
John Legend
4
(9)
I Don't Wanna Live Forever
Zayn Malik & Taylor Swift
5
(-)
Shape Of You
Ed Sheeran
6
(1)
Last Dance
Big Bang
7
(-)
Pure
Phoon
8
(6)
Blow Your Mind
Dua Lipa
9
(-)
Swear
You Me At Six
10
(10)
High Tension
AKB48
新聞
聲音專欄
盤股初開
陸叔股評
網頁
相關節目
相關聲音檔案
主持人
留言版
骷髏會