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幸福止痛
側田
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凡人對抗命運
鐵樹蘭
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有生一天
周柏豪
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羽毛鱗刺
Dear Jane
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不藥而癒
鄧小巧
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驗傷
衛蘭
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Dear John
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靈魂獨舞
符致逸
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山河故人
RubberBand
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最好時光
容祖兒
12
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愈愛愈美麗
張智霖
13
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抱緊處理
杜德偉
14
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在這家
糖妹
15
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負攝石
Robynn & Kendy
16
(-)
難得一遇
林奕匡
17
(-)
從不信自己
鍾舒漫
18
(-)
不趕時間
陳詠謙
19
(10)
靈魂道
許志安
20
(-)
排名不分先後左右忠奸(係人定係鬼)
達明一派
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Big Bang
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Shape Of You
Ed Sheeran
3
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Pure
Phoon
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All We Know
The Chainsmokers Feat. Phoebe Ryan
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Moon Song
Alexandros
6
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Ryan Gosling & Emma Stone
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Swear
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One Fine Day
Sting
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On Hold
The XX
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